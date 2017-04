Ulveobservasjon i Sødorp

De tre turgåerne observererte ulven ved Sulvollane øvst i Sødorpbygda ved Vinstra.

Sikre på at det var ulv

Aase Toxe Tveit var en av turgåerne, hun kan fortelle at de observerte ulven over såpass lang tid, at de er sikre på at det var en ulv.

- Den beveget seg i skogkanten og litt utpå jordet ved Sulvollane. Vi kunne tydelig se den bustete halen og det typiske lutende ganglaget som en ulv har. Vi kan alle tre ikke skjønne annet enn at det må ha vært en ulv vi så, sier Aase Toxe Tveit til Dølen.

Sulvollan ligger i samme område der en ulv i juni i fjor drepte flere sauer. Et jaktlag har vært på stedet og sjekket spor.

Løse hunder i skiløypa Ber folk ha hundene sine i band Løse hunder i skiløypa oppleves skremmende for fire år gamle Milea. Nå ønsker familien Kalstadstuen Wahlquist en skjerping av båndtvangreglene.

Jaktlag i beredskap

- Vi har et jaktlag med jegere som er i beredskap i forbindelse med fellingstillatelsen som er gitt. De kan ikke konkludere med at det var ulv som ble sett, ettersom de ikke fant sikre spor ved Sulvollane, opplyser rovviltansvarlig i Nord-Fron kommune, Geir Johan Groven. Men han bekrefter at det er flere ulver på vandring.

- Det er minst tre ulver på vandring i de østlige fjellstrøk nå, men vi vet ikke nøyaktig hvor. Derfor gjelder fellingstillatelsen helt fra Dovre og ned til og med Ringsaker i de østlige fjellstøkene. Ulvene kan dukke opp hvorsomhelst, og i morgen vil jaktlag bruke snøskuter nedover mot Venabygda/Ringebufjellet for å se etter spor, forteller Groven.