"Borgermester" og borgertog

Kvam gjør det på sin måte. De har ett 1. mai-tog på morgenen, ett midt på dagen, og så avluttes dagen med et såkalt "borgertog".

- Opprinnelsen til borgertoget er jeg ikke sikker på, men det har i alle fall vært en del av 1. mai-markeringen i Kvam de siste 30 åra, sier Tor Kolloen, tidligere lokalpolitiker for AP, som i Kvam lever med kallenavnet "Borgermesteren".

Viktig for Kvam

Kolloen synes det er helt greit, nærmest stas, å ha kallenavnet "Borgermesteren". At de har to 1.mai-tog og ett borgertog, mener han også er skikkelig stas for Kvamsbygda og lokalsamfunnet.

- Nå vi ser tilbake på de siste åra, hva bygda og folket som bor her har gjennomlevd med to ødeleggende flommer og nedleggelse av en viktig og sosial møteplass som Sinclair, så er en dag som dette viktigere enn aldri før. Her spanderer vi frokost på alle og enhver i bygdahuset etter å ha gått morgentoget, og folk møter opp. Det samme gjør folk på de to andre togene vi arrangerer på denne dagen. Det forteller meg at vi har en solidaritet og forståelse innad i bygda, om at vi må stå sammen for å bygge videre på det vi har - også uten E6. 1. mai er en dag som spleiser gode krefter sammen, sier Tor Kolloen, alias "Borgermester i Kvam".