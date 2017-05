AP snudde i skoleuke-saken

Det var knytta stor spenning til saken om skoleuke for 1.- og 2. klassingene i Nord-Fron under kommunestyremøtet tirsdag. Administrasjonens forslag var å øke til femdagers uke, noe som også ble vedtatt i HOK (utvalg for helse- oppvekst og kultur). Det var venta at APs flertall i kommunestyret også ville gå for dette.

Tar sjølkritikk

Overraskelsen var derfor stor da varaordfører Anne Sletten (Ap) gikk på talerstolen og sa at partiet ville velge å videreføre firedagers skoleuke.

- Vi har ikke kommunisert godt nok hvorfor vi hadde et ønske om å gjøre en endring, det tar jeg og vi sjølkritikk på. Våre vedtak skal reflektere folk sine meninger. Det er umulig å imøtekomme alle innspill og meninger, men vi har sett at tida ikke er moden for å gjøre en endring nå, sa Sletten.

Da brøt det ut spontan applaus i salen, fra de 35 tilhørerne som møtte opp.

Dermed har foreldrenes store engasjement i saken nådd fram.

- Jeg føler vi har engasjert oss bredt, både i media, på Facebook, og ikke minst i høringsprosessen. Vi har sagt vår mening, sa mor Ann Kristin Klypen til Dølen før kommunetyremøtet.

Takka foreldrene

Hans Petter Solberg (Sp) uttrykte også glede over at Ap snudde i saken, og han valgte også å rette en takk til foreldre og foresatte for engasjementet de har vist.

- Er det noe vi politikere savner, er det at folk engasjerer seg mer. Jeg hadde egentlig gitt opp, jeg, da jeg kom hit i dag. Men når enden er god, er allting godt, er det noe som heter. Jeg er også glad for uttalen til barnetalspersonen i kommunen, som var så tydelig på at firedagers skoleuke er det beste for barna. Jeg synes ofte at barna blir glømt i debattene, sa Solberg.

Ordfører Rune Støstad trakk fram de problemene skolene står overfor i dag, i sitt innlegg fra talerstolen - både frafall i skolen, og læringsutbytte med fire lange skoledager.

- Rådet fra administrasjonen er å øke til femdagers skoleuke, med fem kortere dager. Jeg tenker også på at det skal være like rettigheter for alle, og jeg vet at det ikke er lett for alle å ta seg fri en hel dag midt i uka. Men jeg ser også at det ikke er tid for å endre nå. Jeg skal leve godt med firedagers skoleuke for de minste skolebarna, sa Støstad.

Forslaget fra Ap ble da enstemmig vedtatt:

"Dagens ordning med firedagers skoleuke for elevene ved 1. og 2. trinn opprettholdes."