- Preg av å være avgjort på forhånd

Han var relativt optimistisk, Bjørke, da han søkte på den ledige stillingen, og desto mer tro hadde han på å nå opp, da han så at det bare var tre søkere på lista. Overraskelsen var derfor stor, da han fikk beskjed om at stillingen var besatt, før han i det hele tatt ble tatt inn til intervju. (Se sak her).

– Jeg tok kontakt med kommunalsjef Irene Nystad på telefon tirsdag 18. april for å forhøre meg om hvor langt de var kommet i prosessen. Svaret jeg fikk var at de allerede hadde bestemt seg for hvem de skulle ansette. Da ble jeg tatt skikkelig på senga, sier Bjørke.

Før påske

I den samme telefonsamtalen fikk Bjørke beskjed om at den avgjørelsen ble tatt allerede før påske.

– 7. april ble jeg oppringt fra kommunen med spørsmål om jeg ville ha navnet mitt offentliggjort, sida jeg egentlig ville da det unndratt offentligheten. Da sa de ingenting om at de hadde bestemt seg. Det betyr i så fall at på de to dagene før påske, måtte både intervju og avgjørelse bli tatt. Det er spesielt, mener Bjørke.

Noe personlig?

Han presiserer at han ikke har noe i mot vedkommende som har fått jobben, men mener hele prosessen bærer preg av at mye har vært bestemt på forhånd. Bjørke undrer seg over at han ikke fikk sjansen til en gang å få komme på et intervju.

– Mange henvendte seg til meg og sa jeg burde ligge godt an til å få denne jobben, og det følte jeg sjøl også, med bakgrunn i den utdanning og erfaring jeg har. Derfor stusser jeg

over at jeg ikke ble funnet god nok til en gang å bli vurdert i et intervju, sier Bjørke, som også har fire år som styreleder i Norsk Montessoriforbund bak seg.

– Det er så en kan lure på om det ligger noe annet bak, legger han til.

Bjørke driver til daglig puben Ysteriet på Vinstra.

– Men er det sånne ting som er problematisk, må jeg få en anledning til å svare i et eventuelt intervju, mener Bjørke.

Gikk fort

I 2015 søkte Bjørke på rektorjobb ved Barhaug skole, og fikk stillinga. Det gjør det ennå mer spesielt, mener han, at han nå ikke en gang ble funnet god nok til å bli kalt inn til intervju.

– Det er litt rart, at jeg da var god nok, og ikke nå. Jeg synes det er rart at prosessen gikk så fort, at de ikke ønsket å vurdere de andre søkerne, før de tok en avgjørelse, sier han.

Bjørke understreker at han trives godt med jobben som rektor ved Venabygd Montesorriskole.

Sett annerledes ut

Bjørke har vært i kontakt med Utdanningsforbundet i etterkant av saken.

– Det er ikke noe poeng for meg å gjøre en stor sak ut av dette. Men jeg mener det er greit å få den belyst, ting er uklart. Folk bør få kjennskap til saken, sier han.

– Hvorfor mener du det er viktig?

– For min del er det viktig å få fram at det er prosessen som ikke har vært god. Hadde ansettelsen skjedd etter en skikkelig intervjurunde, hadde dette sett annerledes ut, sier Bjørke.