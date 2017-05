Dobbel flaks i familien

Reidun Slettmoen frå Ringebu vann laurdag over 800 000 kroner, i ei trekning frå Norsk Tipping. Og det ligg i slekta; to år tidlegare vann dotter hennar over ein million kroner på det same spelet. I følge heimesidene til spelselaskapet seier sonen til vinnaren at det nå berre manglar at han vinn. Den glade vinnaren har i følge Norsk Tipping fått besøk og skal feire gevinsten saman med barn og barnebarn laurdag.