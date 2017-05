Hytteinnbrudd på Sødorpfjellet

En hyttenabo oppdaget innbruddet i dag. Døra inn til hytta sto på vidt gap, og ved nærmere ettersyn viste det seg at døra var brutt opp.



I uthuset like ved lå det en øks og et brekkjern på gulvet rett innenfor døren.

I stua lå et pledd på sofaen etter noen som har hvilt eller overnattet. Hytteeieren bekrefter overfor Dølen at det er snakk om et innbrudd. Hytta ligger på nærmere 1000 meters høyde, og fem kilometer fra veg som fortsatt er stengt med bom.

- Vi har ikke vært på hytta siden i høst. Så dette er helt klart et innbrudd, forteller hytteeieren til Dølen.

Hyttenaboer kan fortelle at innbruddet må ha skjedd etter søndag - da var døra inn til hytta observert lukket.