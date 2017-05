Ole Kristians videoparodi har tatt helt av

Den spøkefulle parodien av en video har engasjementet rundt gamle E6, eller lokalvegen, som bakteppe. 26 000 visninger på Fecbook har den fått, i tillegg til 266 delinger. (Se videoen nederst i saken.)

- Det har tatt litt av, ja, småhumrer Sørlie.

- Jeg synes det ble vel mye alvor og mye styr i diskusjonen rundt lokalvegen, derfor tenkte jeg at her måtte jeg finne på noe morsomt. Et bra tema å spøke med, slår han fast.

Kommer mer ...

Scenen Sørlie har brukt er fra den tyske filmen Downfall der Hitler innser nederlaget i Berlin.

Figurene i filmen har under Sørlies kreative dubbing blitt til et dramatisk oppgjør om lokalvegen. Her må Mr.Ringebu, Mr. Sør-Fron og Mr. Nord-Fron stå skolerett framfor vegsjefen.

- Jeg har ikke fått noen negative reaksjoner, ikke fra ordføreren i Nord-Fron heller, smiler Sørlie.

Dette er ikke første gangen vinstrakaren lager film om lokalvegen. Den forrige, der han sjøl figurerer som vegsjef, har 7400 visninger på You tube.

Sørlie utelukker ikke at det kan komme flere filmsnutter.

- Nei, det er vel heller sansynlig, det, alår han fast.