Høgtliggande hage på tv tysdag

Det er NRK som har vore på besøk hjå Anne, på det som er einaste seter på Kvamsfjellet med seterdrift om sommaren. Her har Anne omkring 100 ulike planter, både sommarblomar og stauder - i tillegg til grønnsaker og urter.

- Hagen min er vel litt spesiell i og med at den ligg så høgt over havet, og med over 100 ulike planter, seier Anne.

Ho har fått melding om at det i tysdagens program i serien Hagen min skal vera klypp frå hennar hage og ein annan hage.

Dølen har tidlegare skrive om hagen på Rustom seter, der Anne heile sommaren bur og er budeie for flokken sin med Dølafe, ei kurase som er raudlista, og som Anne har stått på for å vera med å berge.