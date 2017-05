Pizza til folket

Pizzabakeren er en kjede med base i Sandnes utenfor Stavanger. I løpet av det siste året har de åpnet 15 nye pizzeriaer i Norge.

Også utkjøring

Den aller nyeste åpnet på Vinstra tirsdag formiddag - i Lomoen rett ved Peer Gynt kjøpesenter. Og allerede før åpningstid var det tendenser til kø. Kanskje ikke så merkelig - den vidergående skolen ligger bare et par hundre meter unna, og det nærmet seg matpause for skoleelevene.

- Beliggenheten er det ingenting å si på. Nærheten til en skole med rundt 500 elever og to kjøpesenter i umiddelbar nærhet, bør bli en god kundebase det, sier ekteparet Lars og Tanja Meldal som skal står for den daglige driften. I tillegg til servering både inne og ute i pizzeriaen, vil de også tilby take away og utkjøring.

- Vi har to biler som vil kunne sørve utkjøring av pizza til de sentrale områder i fronskommunene. Hvor mye utkjøring det blir, vil avhenge av kapasiteten vår til enhver tid. Vi skal ha åpent alle dager med unntak av juleaften, første juledag og nyttårsaften, så tilgjengelige blir vi, sier Lars Meldal som er daglig leder ved avdelingen på Vinstra.