Nordlandshester til Sikkilsdalen

Tidligere har Dølen fortalt om to dølahingster som er klare for Sikkilsdalen. Nå er det også klart at Nordlands/Lyngshingsten Løvmyr Villi (3 år) skal slippes med følge i Sikkilsdalen. Hingsten ble kåret i vår.

Løvmyr Villi skal ha maks 15 hopper med seg, har Norsk Hestesenter bestemt.

16 år siden

Forrige gang Nordlands/Lyngshester var i Sikkilsdalen, var i 2001. Da ble alle de tre norske rasene sluppet der, vil si døl, fjording og Nordlands/Lyngshest.

I fjor var det to dølahingster og en kaldblodstraver som gikk i Sikkilsdalen.

Utvider serveringstilbudet: "Gålå-kroa" åpner igjen Kaféen på toppen av Gålå pusses opp.

Trolig i Bristol

De to dølahingstens som skal gå i Sikkilsdalen, får maks 20 hopper å leke seg med.

Det er ikke endelig avgjort hvor de tre følgene skal gå, men trolig skal Nordlands-følget til Bristol, det vil si den innerste hamninga. Det betyr i så fall at de to dølene skal gå enten i Prinsehamna eller ved setra.

Trolig vil den dølahingsten som får flest påmeldte hopper, gå ved setra.

Dølahingstene er Lendas Hektor fra Ringebu og Tresa Vårvind fra Heidal.

Står i Vekkom

Heidal-hingsten står i vårstasjon i Vågå, mens Tresa Vårvind står hjemme i Vekkom i Ringebu. Begge er klare for hjemlige damebesøk …

Slippet skal foregå 24. juni i Sikkilsdalen.