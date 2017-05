Fikk "Flax-bilen"

Norsk Tipping stilte med en splitter ny VolvoXC90 T8 R-design, og bilen ble overlevert vinneren utenfor døra hos kommisjonæren Coop Mega på Sødorptunet på Vinstra. I tillegg til bil vanket det kaffe, kake og blomster.

- Vi markerer med glede at den første av våre åtte biler i BilFlax loddene har fått sin nye eier, uttalte Ole Haugen som stilte som representant fra Norsk Tipping.

Regionråda opnar pengesekken: Brukar ein halv million på lobbyarbeid Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal vil støtte lobbyverksemda for ny E6. Nå kallar dei inn til hastemøte.

Volvo til èn million

Blomsterbuketten ble overrakt Per Kåres kone, Jorunn. Det var nemlig hun som hadde kjøpt de tre skrapeloddene.

- Jeg skrapte de to første sjøl, og den siste ga jeg til mannen. Først ble det helt stilt, og så ble han veldig raud i toppen, forteller kona Jorunn om opplevelsen da skrapeloddet avslørte ny bil som gevinst.

Per Kåre ser fram til å få prøvekjørt den nye volvoen med prislapp på rundt èn million, og med over 400 hestekrefter under panseret.

- Det var veldig mye nytt og "fremont" å sette seg inn i på denna Volvoen, så det blir nok en del småkjøring før vi begir oss ut på langtur. Den blir i alle fall gild å sparke i fra med oppover bakkene i Kvikne, sa den glade vinner til Dølen.