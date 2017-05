Nye sedler lanseres

Hele seddelserien lanseres i tre omganger, og i løpet av 2019 skal hele seddelserien være introdusert. Først ute er nye sedler i valør av 100 og 200 kroner.

Motiv fra havet

Med de nye sedlene forsvinner de gamle sedlene med motiv av kjente nordmenn på forsiden og motiver fra norsk kultur og natur på baksiden. Motivene på de nye sedlene skal formidle trekk ved norsk maritim historie. De nye sedlene er gjennomgående prydet med motiv fra havet på forsiden. Norges Bank mener at det gir et spennende visuelt uttrykk. Baksiden på de nye sedlene vil få et mer modernistisk formspråk. Den eldste av dagens sedler er 200-lappen, som kom i sirkulasjon i 1994. I forbindelse med lanseringen av nye sedler, har Norges Bank også produsert en egen humoristisk video ved å oppdatere den gamle KLM-slageren "Torsken kommer nå".