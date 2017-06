Motekjede inn på senteret

Det er snakk om motkjeden Kappahl. De leier 700 kvadratmeter til butikk, og dermed er Peer Gynt senterets lokaler fylt opp til siste kvadratmeter. Motekjeden Kappahl åpnet sin første butikk i Norge i 1988, og selger moteklær til dame, herre og barn.

Senteret er fylt opp

- Nå er det helt fullt her på senteret. Kappahl overtar lokalene etter Fargerike som er på flyttefot, samtidig som de også leier de gamle lokalene som Nille-kjeden disponerte. Vi har forhandlet lenge om å få i stand denne avtalen, og vi regner med at Kappahl-butikken er på plass og etablert tidlig i høst. Å få en slik stor merkevarekjede hit, er bra både for senteret og for Vinstra som handelssted, sier senterleder Ingunn Skurdal.

- Har det vært en "Lomoen-efffekt" her?

- Som sagt har vi forhandlet over lengre tid, men senteret går bra om dagen. Vi ser et stadig økende antall besøekende og generelt mye trafikk i og rundt Peer Gynt kjøpesenter i Lomoen, forteller en smørblid senterleder.