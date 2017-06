Storfiskere fra Fron

De to laksefiskerne fra oppi Skåbu og borti Lia fikk et fiskedøgn de aldri vil glemme. Den ene av laksene de fikk i Namsen, brøt attpåtil den magiske 20-kilos grensen. Den ble tatt på Grande Hildrum-valdet.

Tre napp-tre laks

Laksen på 20,1 kilo er den største som er tatt i Namsen siden 2014.

- Det var Ole Petter som hadde fiskestanga da denne storruggen på litt over 20 kilo beit på. Jeg rodde og justerte slik at vi fikk laksen velberget på land. Den gikk på ved to-tida midt på natta, og det var en wobbler som lokket den til å bite på kroken, forteller Terje Haverstad, som 12 timer senere fikk en laks som var nesten like stor.

- Klokka to midt på dagen var det min tur, også den ble tatt på wobbler, og med Ole Petter som roer. Den jeg fikk i land var 18,9 kilo - en skikkelig rugg det også. Vi fikk også en laks som var 9,3 kilo, så dette var en ordentlig gild fangst, forteller Terje til Dølen.

- Skikkelig bett, altså?

- Vel, vi hadde de tre nappene, og det ble altså tre fisker på til sammen 46, 3 kilo. Så vi må si oss veldig godt fornøyde med det første døgnet. Nå har vi ikke hatt ett eneste napp i dag, så det blir spennende å se hva de resterende av våre ti fiskedager i Namsen vil gi av fangst. Elva er i alle fall passe stor og vi har det helt fortreffelig og storkoser oss oppi her, sier Terje til Dølen i en pause mellom fiskeøktene.