Slik blir kongeparets besøk på Kvamsfjellet

Slått over slott har tittelen på forestillinga, som skal vises for Kongeparet på høgfjellsscenen, fått. Mansag skal både kulturlivet og Kvamsfjellet vises fram fra sin beste side.

- Det er klart vi må vise fram det beste vi har, både an natur og kultur. Jeg håper mange tar turen og er med på å feire kongeparet i en skikkelig folkefest, sier ordfører Rune Støstad til Dølen.

Tirsdag skal kongeparet feires på Maihaugen i Lillehammer, der spesielt inviterte gjester fra fylkene Oppland og Hedmark skal være med.

Programmet for dagen på Kvamsfjeller ser slik ut:

Kl. 17.15: Kongeparet ankommer Rondablik. De blir tatt i mot av fylkesmann Sigurd Tremoen, ordfører Rune Støstad og politimester Johan Brekke. De kjører med hest og vogn til høgfjellsscenen.

Kl. 17.30: Kongeparet overværer et program som er bygget over "møtet" mellom Ibsens Peer Gynt og den lokale Per Gynt. Blant de som deltar er Eldar Nilsen, Mari Midtli, Det Fronske Kompani, Kvarts og Nils Ole Oftebro.

Kl. 18.15: Programmet er slutt og kongeparet forlater høgfjellsscena.

Kunstnerisk ansvarlig er Vegard Moshagen.