Folksomt på Prestegarden

Ringebu Prestegard, og området omkring, er pyntet opp og framstår virkelig tiltalende i disse blomstringstider. En flott ramme for åpningen av en sommerutstilling som vokser seg større og større.

- I fjor gikk vi faktisk med et overskudd på 90 tusen kroner, og det er takket være den fantastiske dugnadsinnsatsen folk viser. Vårt mål fram i tid, er fem tusen besøkende gjennom en sesong, sier en av Prestegardens mange ildsjeler, Einar Høistad.

Landbrukets dag kome for å bli: Meire brød og sirkus Arrangørane lovar meir neste år, etter ein god start for Landbrukets dag på Vinstra laurdag. Dei meiner Vinstra og Midtdalen er ein sentral stad for ei større messe.

Skryt fra fylket

Ringebu Prestegsards sommerutstilling ser ikke ut til å lide etter tapet av Weidemannsamlingen. Store kunstneriske navn fyller stadig opp veggene etter at Wedemannsamlingen ble fløtt fra Prestegarden.

Fylkeskultursjef, Kyrre Dahl, sto for den offisiell åpningen. Han påpekte den høye kvaliteten på årets utstillere, og minnet om hvor viktig Prestegarden er både for foket og kunstmiljøet.

- Det som kjennetegner alle kunstnere som stiller ut i år, er skikkeligheten i arbeidene de leverer. Prestegarden er etablert som en viktig arena både for folket og kunstnerne - det er slike arenaer vi vil ha. At de også gir rom for utstillinger fra lokale barnehager, er viktig. Det vekker de yngste interesse for det kunsteriske og bidrar til rekruttering. Husk: Livet er kort, men kunsten lever evig, sa fylkeskultursjef Dahl under sin åpningstale.

Årets utstillere er:

Vegard Stalsberg, Vebjørn Sand, Torbjørn Kvasbø, Sidsel og Ingvild Hemma, Tone Berit Siira Røen, Barnehagene i Ringebu, og Rune Amrud. Samt utvidet utstilling om Ringebu stavkirke.

Utstillingen varer fra 10. juni til 4. september.