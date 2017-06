Åpner bommen på vidt gap

Peer Gynt seterveg går opp sødorpbygda fra gamle E6 og videre innover Sødorpfjellet over til Rondablikk på Kvamsfjellet. En fin og severdig rundtur.

Slik blir kongeparets besøk på Kvamsfjellet Kongen og Dronningen får rikholdig kulturgave fra Nord-Fron kommune.

Gratis bompassering for alle

Setervegens høgste punkt er på fjellet Krøkla, 1109 meter over havet. Derfra er det utsiktspunkt langt innover Rondane-massivet og Venabygdsfjellet. Fjellene som kan beskues fra utsiktspunktet er for øvrig skissert i en stor naturstein rett ved setervegen. En gammel samegrav ligger også i gangavstand fra setervegen. Videre innover passeres levende seterstuler i Fiskdalen ned mot Frydalen.

Vegsjefen for denne bomvegen fra Vinstra til Kvam, er Halfdan Haanshus. Han er ekstra raus mot alle denne dagen kongeparet kommer til Rondablikk, og informerer om at bommen blir åpen for fri ferdsel for alle som vil kjøre setervegen til Rondablikk fra sødorpsida.

­ ­– Det er gratis bom for alle fra klokken 14 selv om kongefølget har valgt å kjøre en annen rute enn det vi først ble informert om, forteller Haanshus til Dølen.