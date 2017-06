Raset gikk klokka kvart over 6, og på nøyaktig samme sted som under flommen i 2013.

Givra flommer over Bekken Givra i Sorperoa flommer over i Lomoen.

Tok et hus

Den gang i 2013 tok raset med seg et hus, og beboeren av huset slapp unna med et nødskrik. Nå er dette huset fjernet, men et nytt ras har altså gått på nøyaktig samme sted og ut på Rv 255 mellom Vinstra og Skåbu. Dølen er ikke kjent med at vegen er stengt.