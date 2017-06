Jubileumstur på Mjøsa

Den 17. juni feirer Lionsklubber i Oppland og Hedmark (og litt av Akershus), at moderorganisasjonen Lions International er 100 år. Da blir det Skibladnercruise på Mjøsa fra Gjøvik, avrunda med mat og underholdning ved Biristrand.

Gi og få

Det nye er at medlemmene ber med seg noen de ønsker skal få en opplevelse, på "Gi og få en dag".

- Det er nytt for oss i dalen, selv om vi alltid har hatt noe som heter "stille aktivitet", der vi hver for oss kanskje besøker syke, ensomme eller gamle for noen timer. Det som er anerledes nå, er at flere medlemmer gjør dette sammen, og tar med sine besøksvenner samtidig på en aktivitet, sier Smestad.

Hun er jubileumskontakt i Ringebu og Fåvang Lionsklubb og kan fortelle at det fra Ringebu-Fåvang reiser nærmere 30 personer.

Ellers forteller hun at de ulike lokalklubbene har ulike tidspunkt å markere på. Ringebu og Fåvang Lions har vald å legge lokalmarkeringa til 24. juni, som er lørdag under Ringebudagene.

- Da blir det både quiz og utdeling av priser og sjekker, lover Smestad.