Kvam IL vil få alle "Utta hafælla"

Prosjektet "Utta hafælla" blir nå realisert, etter at delegasjonen frå stiftinga kom overraskande på idrettslaget tysdag.

- Vi visste ingen ting på førehand, og trudde eigentleg vi skulle få besøk frå idrettsforbundet, og hadde førebudd oss på det, fortel Ole Petter Brendstuen, dagleg leiar i Kvam IL.

Brendstuen og resten av idrettslaget har det travelt med å førebu "Halvstyrkeprøven", som startar frå Kvam i helga, og har ikkje hatt tid til å nyte tildelinga dei har fått for prosjektet riktig ennå.

Ei gruppe som fell utanom i dag



"Utta hafælla" er eit prosjekt som skal gå i perioda 2017-2020. Det har som mål å få til aktiviteter og styrke den psykiske og fysiske helsa til eldre med stort hjelpebehov, ei gruppe idrettslaget ser dei ikkje når i dag.

"I tråd med formålet og håndboka til KIL skal vi sørge for bedret folkehelse for alle i bygda. Det vil si aktiviteter for alle. Vi ser at vi ikke når dette formålet fullt ut i dag. Dette gjelder i vesentlig grad den psykososiale og den fysiske folkehelsen til «eldre med store hjelpebehov». KIL ønsker å få på plass et fundament for å nå dette formålet", heiter det i prosjektmiddelsøknaden dei nå har fått innfridd.