Kongelig medalje til Halvor Aaby

Det var under Ringebu Historielags kulturkveld i Kaupanger at Aaby fikk utmerkelsen søndag kveld. Han får medaljen for blant annet sitt arbeid for Ringebu historielag.

Det var fylkesmann Sigurd Tremoen som sto for overrekkelsen. Tremoen oppsummerte prisvinneren slik:

– Halvor Aaby har gjennom mange år lagt ned et stort arbeid for Ringebu historielag og andre lag og organisasjoner. Det er for dette arbeidet Hans Majestet Kongen vil hedre ham med fortjenestmedaljen.

Aaby ble etterpå utnevnt til æresmedlem i Ringebu Historielag.

