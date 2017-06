Rondaliv og Rondaståk

på Rondaståk har været ingenting å si. Ekte rock`n roll og blide folk skaper stemning, åkke som.

Mikkel Dobloug er ny bryggerieier, bytter navnet og setter i gang ny produksjon fra seinsommeren Laagen blir til Dobloug og dobler Det meste blir lagt om når den nye eieren Mikkel Dobloug starter med nytt navn og større mannskap ved bryggeriet på Frya.

God stemning

Postgirobygget serverte en smak av sol og sommer og trakk fullt hus tidlig på formiddagen. Så kom regnet, men regnbuen bukket regnet farvel over Sukkertoppen og CC Cowboys entret scene og serverte "Synder i sommersol" - full gass og topp stemning fra første akkord. Og publikum var med. Politiet og Røde kors likeså - ikke noe alvorlig, bare blide og feststemte folk her, var gjennomgangstonen fra den kanten. Etter CC Cowboys inntok lokale Det Fronske Kompani scenen for å underholde fjellpublikummet som var i tusentall. Det svingte det også, og for festivalpublikummet var festen og natten ennå ung ...

