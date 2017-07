Bane NOR skrur til sikkerheten

Tirsdag kommer NRKs sommertog til Vinstra.

– Det er ventet stor publikumstilstrømning og mye aktivitet på stasjonen når det 249 meter lange toget kommer. Etter å ha vært innom ni sendestasjoner, og med en rekke kortere stopp underveis på den to måneder lange reisen gjennom Norge er Bane NOR godt fornøyd med publikums respekt for sikkerhetstiltakene langs togsporet og på stasjonene, opplyser Bane NOR i en pressemelding.

– Med lokale arrangementer gjennom dagen, og med både Reiseradioen og NRK Super på plass, i tillegg til direktesendte Sommeråpent-programmer om kveldene blir stasjonen en publikumsarena litt utenom det vanlige der sikkerhetstiltakene fra Bane NOR og NSB skal bli litt lettere å få øye på, heter det videre i meldingen.

Samles om dalen I samarbeid med kommuner og lokalt næringsliv legger Visit Lillehammer planer for NRKs sommertog.

– På stasjonene har vi satt ut informasjonsplakater og delt ut brosjyrer med noen enkle togvettregler der vi ber publikum ta hensyn til annen togtrafikk utenom sommertoget, og at det er strengt forbudt og forbundet med livsfare å gå i togsporet eller å krysse sporet, sier Ellen Rindal, Bane NOR’s prosjektleder for sikkerheten rundt sommertoget. – Selv om det er en selvfølge at publikum og reisende må respektere informasjonsskilt og sperringer og følge anvisninger fra vaktpersonell, så er det god grunn til å minne om disse for at sommertoget skal bli en sikker folkefest, sier hun.

– Utgjør en stor risiko

Bane NOR regner med at også mange midtdøler vil stille opp med plakater, bannere og store flagg for å ønske sommertoget velkommen.

Rindal understreker at det er forbudt å henge slike ting på strømmaster og broer over togsporet.

– Gjennom kjøreledningene går det 16 000 volt, og da sier det seg selv at lange stenger, ballonger eller andre ting som kan komme i kontakt med strømførende ledninger utgjør en stor risiko, sier Rindal.