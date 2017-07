Revy lågå liv

Skåburevyen 2017 presenterte seg foran to utsolgte forestillinger fredag kveld. Det vil si at nærmer 400 personer benket seg ned for å se fjellbygdas revy, som altså er "Nr. ølløv" i rekken.

- Alt var utsolgt på forhånd. Det ser ut til at brorparten på kveldens første forestillingen var tilreisende, mens det var mest lokalbefolkning på den andre, sier Tori Virik Nøvik i arrangementskomiteen.

Under beltestedet

Du trenger ikke vær ultralokalkjent for å overvære årets skåburevy. Det aller, aller meste av innhold og slagkraftige spark både over og under beltestedet, får du med deg om det har fulgt noenlunde greit med i overskrifter og større saker i lokal- og regional media. Riktignok er en del av revynumrene plassert rett under beltestedet og i kategorien trusehumor, men det går helt greit når det blir servert så beint fram på dialekt som det overhodet går an. Kort sagt kan en del av det som ble sagt ikke skrives, av den enkle grunn at det ikke egner seg på trykk... men det går rett hjem hos publikum fra scenen i et bygdahus. Brødrene Johans problemer både foran og bak, samt tannlegen, må bare oppleves. Og vi får håpe disse sketsjene dukker opp igjen i annen lokal revysammenheng.

Skåbu og Vinstra

Av de 19 revynumrene som ble framført, er det ingen tydelig rød tråd, men det anes selvfølgelig at vi her har å gjøre med en revygjeng som med humor og ironi løfter sitt eget lokalsamfunn. Skolen og antall elever var selvsagt et tema, og Vinstra var i flere sammenhenger den store stygge ulven som truer med å "eta opp" Skåbu. Men de sparket også til sine egne. Et innslag med en tverrbygding som hadde konvertert til islam og ville gjøre Skåbu til et multireligøst sentrum, var stappfull av gullkorn. Hotellinvestor i Skåbu, Gunnar Haug, fikk også en egen sang servert etter tonene av Jan Teigens "Optimist". Og det skal sies at nettopp en del av sangtekstene var meget bra, og glemmes skal heller ikke revybandet som taktfullt limte det hele sammen til en artig kveld. Vi ser fram til "NR. tålv".

Liv lågå i helga

Det skjer mer i Skåbu i helga. Lørdag er det markedsdag med salgsboder, aktiviteter og kulturhistorisk utstilling på Skåbutunet. Kvernhuset ved Kamsbekken demonstreres, og utpå kvelden er det pub og dans med gruppa "Ni liv" his Rødhette og ulven i sentrum av Skåbu. Søndag avsluttes årets "Liv Lågå" med kåseri, folkemusikk og sang i Bakkestugu. Der blir det blant annet urframføring av "Skåburosa" ved Monica Elserud, Lars Eggen og Olav Blekastad.