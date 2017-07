Furulund er historie

Vestsidas fotballbane, Furulund, er nå historie. Siste slåtten på gressmatta er gjort, og den endte opp som rundballer. Området er nå regulert til forretningsområde.

- Saftig, fint gras dette her, sier Jan Ivar Hagen fra Kvikne som tok den siste runden med finklipping. Denne gang med traktor og rundballpresse istedenfor grasklipper med oppsamler.

40 års-jubileum

Fotballklubben Vestsida ble etablert i 1977 og kan i år feire 40-årsjubileum. Den har ikke lenger eget seniorlag for damer og herrer, men er med i samarbeidslaget Fron Fotball for spillere over 16 år. 120 aktive spillere er med i fotballklubbens yngre avdelinger. Tidligere i år ble lagets nye kunstgrasbane offisielt åpnet som erstatningsbane for Furulund. Den nye banen ligger litt lenger inn i Sorperoa, og har fått navnet «Eidesand stadion».

- Vi har planer om å få i stand en jubilumesfest i høst. Uten at det er satt noen dato ennå, så er det mest sannsynlig at det blir i slutten av september. Vi håper også å få i stand en fotballkamp med «pensjonerte» seniorspillere og avslutte det hele med en mimrefest i Ruste Bygdahus, forteller leder i Vestsida forballklubb, Rolf Mikkelsen.