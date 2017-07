Må fjerne reklame

Det er de såkalte "beachflaggene" vegvesenet ser på som et problem. De er brukt som reklameseil av flere bedrifter som er etablert i Lomoen.

Frist til 21. juli

Nå har vegvesenet sendt ut brev til forretningsdrivende som eier reklameseil plassert ut mot Vinstragata gjennom Lomoen. Det er gata som går fra gamle E6, over Byrebrua, og bort til rampa ned mot nye E6. Vegvesenet påpeker at det kreves løyve for å plassere reklameseil slik det er gjort.

- All form for løs reklame, slik som vimpler, frittstående seil, figurer, løsfotreklame og lignende kan virke distrherende og sikthindrende, og er ulovlig langs vegnettet. Statens vegvesen fører en restriktiv praksis til slik ulovlig reklame, skriver vegvesenet i brevet som er sendt til de forretningsdrivende det gjelder.

Det er gitt frist til 21. juli med å fjerne reklameseilene, samt en to ukers klagefrist på vedtaket.

Savner informasjonspunkt

Innehaver av Rema 1000 i Lomoen, Simen Lostad, er en av de forretningsdrivende som har fått brev fra vegvesenet med krav om fjerning av reklameseil.

- Jeg har nå tatt vekk mine reklameseil, selv om jeg ikke kan se at disse tre seilene er trafikkfarlige, slik Statens vegvesen påstår. De hindrer ikke sikten i trafikkbildet, etter min mening. Når det er sagt, så kan dette enkelt løses ved at det plasseres et skilt med en handlevogn som peker inn fra nye E6 og mot handelsområdet i Lomoen, slike skilt blir brukt nedover i Europa. Men det skal vist ikke være ett eneste skilt ved nye E6 og vegparken som informerer om handelsområdet i Lomoen, det er merkelig. Merkelig er det også at det ikke er skiltet mot Gålå ved gamle E6 - det skiltet står ved Harpefoss. Vi handelsdrivende trenger en runde med statens vegvesen og kommunen for å få en ryddig skiltplan som fungerer også for oss, mener Lostad.