Blank messing i Skåbu

Wolfgang Presinger stråler om kapp med messingen i bilene som er linet opp foran fjellhotellet i Skåbu. Vi forstår at dette med lite trafikk er viktig når vi får en nærmere innføring om kjøretøyene til denne gjengen fra Tyskland.

Veg raser ut Statens vegvesen vil utbedre fylkesvegen ved Trøsken i Kvikne.

Unike veteranbiler

Det er nemlig veteranvogner fra århundreskiftet 1800-1900 som gjelder. For guttene i ”Allgemeiner Scnauferl Club” fra Tyskland leker ikke veteranbilklubb! De har hver sin helt unike utgave av veteranbil i brass, eller messing som brukes om disse bilene i Norge. Den eldste er en ”De Dion Bouton” fra 1903 med 8 hestekrefter og èn sylinder. Bilene er fraktet til Skåbu på hengere, og i løpet av uka har de tatt dagsturer fra Skåbu Fjellhotell med disse bilene. Sikkilsdalen, Glittersjå, Jotunheimvegen med Bygdin og Elgtårnet i Espedalen har blitt beæret med besøk av denne gjengen.

-Vi er på ulike ”løp” rundt omkring i verden med bilene våre. På disse løpene kjører vi dagstetapper med bilene, og treffer andre veteranbilentusiaster fra hele verden, forteller Presinger.

Revy lågå liv Årets skåburevy, "Nr. ølløv", skapte lattersalver i bygdahuset i Skåbu.

Møtte Sigurd Bølling

I fjor møtte han Skåbus veteranbilentusiast, Sigurd Bølling, på veteranbilløp i Tyskland, og dermed tok tanken om å få til et stjerneløp i Norge form.

- De hadde lyst til å komme til Norge, og spurte meg hvilket område i Norge jeg ville anbefale for et stjerneløp (stjerneløp betyr at man har base ett sted, og tar dagsturer med bilene derifra). Skåbu var det selvsagte stedet å anbefale, med alle muligheter vi har her, sier Bølling, som selv har en stor lidenskap for veteranbiler, og har vært medlem i Norsk Veteranvogn klubb i mange år. Et par andre norske veteranbilentusiaster er også med på stjerneløpet i Skåbu denne uka.

- Fantastisk! Vi kommer gjerne igjen til Skåbu, avslutter Presinger og gjør seg klar til dagens etappe over til Bygdin – selvfølgelig i strålende sol.

- Veldig hyggelig å ha denne gjengen på besøk, sier Sigurd Haug, eier av Skåbu Fjellhotell. Vi har åpnet hotellet for disse gjestene denne uken, selv om vi ikke er helt i mål med byggeprosessen. Nå stenger vi til vi får gjort oss helt ferdige her, og så gleder vi oss veldig til å åpne hotellet på ”ordentlig” utpå høstparten.