Store flomskader i Sør-Fron

Trond Norli fra Konsvinger, ferierer i campingvogn, og hadde parkert kun få meter i fra Ulbergsåa i Baksia mellom Nord-Fron og Sør-Fron. Han har ikke sovet ett eneste minutt i hele natt.

- Det var umulig å få blund på øynene. Det tordnet og buldret og røgnet høljet ned utover kvelden og natta. Fra Ulbergsåa kunne jeg høre store steiner som kom nedover, og den vesle bekken voks og grov seg innover bakken, forteller Norli til Dølen.

Skremmende opplevelse

Det er først og fremst de små åer og mindre bekkene langs Baksia på Sør-Fron som har gått flomstore og gjort skader flere steder.

- I går badet jeg og ungene i små, fine kulper i bekken. Nå er bekken blitt til ei stor brun elv. Ordentlig skremmende var det utover natta og på morgenkvisten. Nå er gravemaskiner på plass og de gjør en skikkelig god jobb, selv om deler av vegen måtte gi tapt. Dette er nok noe av det verste jeg har vært borti, sier Norli til Dølen.

Veger er ødelagt

Flere veger er ikke kjørbare, og flomvann har gått inn i hager, utover jorder og inn på gardstun. Utenfor hos Erland Rolstad har flomvann nok en gang tatt med seg hele innkjørselen til garden.

- Dette er vel fjerde gangen det skjer nå. Jeg har forslått større dimensjone på rør i stikkrenna her, men blir ikke hørt, sier en litt oppgitt Erland Rolstad til Dølen.

Nedenfor Rolstad, ved Harpefoss barneskole, går Skurdalsåa som ei stor elv over jordet langs Vintervegen og truer et bolighus. Litt lenger sør ligger garden Muriteigen. Der har flomvannet gått over vegen og gravd seg et nytt far rett over gardsplassen. Flere gravemaskiner var i full gang med redningsarbeid i Baksia. E6 gjennom Sør-Fron var kl 11.00 fortsatt stengt, men den er åpen fra Vinstra vegpark og nordover.

Se bildeserie fra flomskadene i Baksia på dolen.no.