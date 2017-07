Utstilling på Dale-Gudbrand

Det er maleren Harry Leon Jørgensen som har salgsutstilling - forøvrig hans andre på Dale-Gudbrand.

- Jeg har hytte på Venabygdsfjellet, og utsikten, lyset og landskapet i dette området, gir meg inspirasjon, forteller Jørgensen.

Baksia slepper ny plate i august Håpar på nytt napp hos publikum I over to år har dei jobba med den nye Baksia-plata. Nå er Trond Halle og resten av bandet endeleg klare for plateslepp.

Betatt av lyset

Jørgensen har malt siden 1974 og teknikken er for det meste akryl og oljemaling. Han har gått kunstfagskolen i to økter, men det er først og fremst alle øktene ute på Venabygdsfjellet, som har gitt han inspirasjon til å fange øyeblikk ned på lerretet.

- Jeg er opptatt av å ha et tema som innbefatter en stemning der lyset har en sentral rolle. Etter å ha hatt hytte på Venabygdsfjellet i 35 år, så kan du trygt si at jeg er fortrolig med naturen her oppe og alt som hører med av lys og vær og vind. Ofte er jeg ute veldig tidlig om morgenen for å få ned det rette stemningslyset som er der i øyeblikket. Jeg må være rask og nøyaktig. Dette fungerer veldig bra for meg.Venabygdsfjellet tiltaler meg på alle måter, sier Jørgensen som i fjor høst hadde utstilling i friluft på Venabygdsfjellet.

- Jeg hadde en utstilling senhøstes i fjor der jeg brukte satabbursveggen på hytta som utstillingsvegg. Det ble veldig morsom med mange besøkende og et godt salg. Jeg håper på det samme på Dale-Gudbrand, sier Jørgensen til Dølen. Utstillingen på Dale Gudbrand varer en uke framover fra søndag 30. juli.