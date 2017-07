Underholdning med fele

I fjor starta Økjelykkjesetra med arrangmentet Årets Råtass. Her blir en artist valgt ut av setra til å holde konsert med sjølvvalgte musikere. I år blir dette Nils Økland.

Solo og band

Nils Økland jobbar i gråsona mellom folkemusikk, klassisk musikk, improvisasjon og moderne musikk. På Årets Råtass vil Nils Økland presentere et solosett med nye slåtter (hardingfele, fiolin, viola d,amore)i tillegg til et par slåtter som har link til Gudbrandsdalen - blant annet "Reiseslått " som er tilegna Hans W. Brimi fra Lom.

Etter solosettet blir det konsert med "Lumen Drones". Lumen Drones består av Nils Økland (feler), Per Steinar Lie (gitar) og Ørjan Haaland (trommer). Lumen Drones har gitt ut det selvtitulerte debutalbumet sitt på den kredible tyske jazzlabelen ECM til flotte kritikker verden over. Musikken er stemningsfull og instrumental.

Fureprisen til sør-frøning I finala laurdag kveld spela Hans P. Kjorstad frå Harpefoss spel- og dansarlag fletta av dei andre finalistane, og vann den gjeve Fureprisen for 2017.

Kjorstad-karer

På Ringebu Prestegard inviteres det samme dag og kveld til olsokfeiring med minikonsert. Her vil Denise Pesola fra Moorhead i Minnesota, USA, med slekt i Ringebu-Fron, opptrer sammen med felespillerne Ola og Jostein Kjorstad. Denis spiller piano med musikk av Grieg, Sibelius og Copland, bl.a. fra Per Gynt, mens Ola og Jostein spiller norsk folke- og tradisjonsmusikk. Ola Kjorstad og Jostein Kjorstad er naboer fra Sør-Fron. De spiller fra et rikt repertoar av folkemusikk fra Fronsbygdin og Midt-Dalen, og låtene blir framført i gnistrende samspill.

Knut Kvernflaten vil også intervjue Denise om hennes norske aner.