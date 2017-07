Van-treff på Frya

Lørdag utfordres publikum til å kåre treffets fineste bil under en utstilling i Vålebrua.

- Når vi arrangerte i 2016 var dette et meget vellykket treff. Det har resultert i flere påmeldte biler. I år regner vi med at rundt 30 biler blir utstilt i sentrum av Vålebrua, sier talsperson for treffet, Espen Haugseth.

Cruiser en tur

Publikum er også velkommen ned på Frya leir for å se nærmere på de flotte kjøredoningene som er på plass. Her er det mye krom og hestekrefter.

- Det er snakk om kjøretøyer av typen Van og Pick Up. Mange er spesielt lakkert og virkelig flotte å se på. Lørdag formiddag cruiser vi ned til landsbyen Ringebu via Kjønås, og vi håper folk står langs ruta vi kjører og blir med ned til sentrum ved Kaupanger der utstillingen foregår. Vår egen fest starter kl 19 på lørdag kveld, og fram til den tid er publikum også velkommen inn i Frya leir, om de ønsker det, forteller Espen Haugset.