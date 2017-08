-Denne prisen er den minste, men det er den viktigste, sa Iren Reppen, kunstnerisk leder i Peer Gynt AS.

150 år gamle Peer Gynt ble ny Da vi ble kjent med Gyntiania Peer Gynt kom ikke ridende på en hest, men kjørende i en golfbil.

Syersken fra Ruste

Anna Brandstad Lien er inne i sitt attende år som syerske og frivillig under Per Gynt-stemnet. År etter år har hun vært å finne i bua som holder styr på kostymene under forestillingen på Gålå. Men det har ballet på seg med mer enn bare sying. Ordfører Rune Støstad, er leder av Stiftelsen Peer Gynt, som årlig deler ut denne prisen til en frivillig person eller institusjon som har bidratt med sin innsats på en positiv måte. Han kunne fortelle at Anna er såpass nøye på ting, at hun attpåtil tar med seg kostymer hjem for å være helt sikkert på at de er i orden til neste forestilling.

- Det blir nå en del klesvask natterstid også, vet du, tilføyde Anna som under sin takketale framhevet både teaterfamilien på Gålå og den hjemme som de beste venner og støttespillere.

- Frivillighetsarbeidet har gitt meg mange venner og mye glede opp i gjennom åra. Det at så mange er glade på mine vegne, setter jeg ekstra stor pris på. Men jeg må framheve de som har vært på lag med meg i sybua på Gålå -rett og slett kjempeflinke og trivelige folk. De hjemme i Ruste, som kan holde ut at jeg er borte mye av sommeren, fortjener også en stor takk, sa Anna, som til slutt fikk servert en sang etter tonene av slageren "Fever" - framført av Det Fronske kompani med Iren Reppen som vokalist. På norsk ble refrenget: "For du er Anna".

