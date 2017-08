For å oppnå utmerkelsen Miljøgodkjent arrangement må arrangementet oppfylle en rekke omfattende kriterier. Denne innebærer blant annet krav om kildesortering av avfall, tiltak for å redusere den samlede energibruken, miljøinformasjon til alle som er involverte i arrangementet, inkludert alle frivillige, innkjøp av miljømerkede produkter, kortreist mat, tilrettelegging for funksjonshemmede, og ikke minst, strenge krav om å sette området hvor arrangementet har blitt holdt tilbake i sin opprinnelige stand.

- En motor og hjørnestein for kulturturisme Kulturminister Linda Hofstad Helleland vil gi Ibsen og Peer Gynt til kineserne.

Det første arrangement

Miljøgodkjent arrangement er en sertifiseringsordning som er utarbeidet av Stiftelsen FEE Norway. Visit Lillehammer har i samarbeid med Stiftelsen FEE Norway og Norsk Turistutvikling AS tatt initiativ til å gjeninnføre miljøordningen for arrangement i Norge.

- Peer Gynt er det første arrangementet som oppnår sertifiseringen, og vi håper at flere arrangører i regionen vil se verdien av en miljøsertifisering i forhold til ivaretakelse av natur, miljø og økonomiske besparelser. Vi ser at flere og flere gjester blir mer bevisste på hvilke verdier bedrifter og arrangører representerer, sier Kristin Prøven i Visit Lillehammer, som har iverksatt prosjektet. Arbeidet med innføringen av miljøordningen er også støttet av Oppland fylkeskommune.