Stakkars røy

En gjest oppdaget at vinduet på rommet hans var knust. Det merkelige var at det var det innerste av dobbeltvinduet som var knust, og det var knust fra yttersida, mens yttervinduet var like helt.

Voldsomt sammenstøt

Innbrudd var dermed utelukket, og de fant i første omgang ingen spor utenfor vinduet heller. Så tok turleder ved Peer Gynt Lodge, Preben Langedal, en nærmere kikk rundt omkring, og i buskene fant han ei død røy. Halsen var knekt etter sammenstøtet med vinduet. Et sammenstør som nok hadde vært såpass voldsomt at det knuste innervinduet - mysteriet var dermed løst.

- En trist skjebne for denne fine skogsfuglen, men den skal bli stoppet ut og få sin plass i resepsjonen hos oss, sier Langedal.