Minifestival i gata (+)

Plassen på plakaten fredag skal Lewi Bergrud fylle, saman med resten av bandet til «Urbane totninger».

– Det kjem til å bli veldig bra, dette er skikkeleg bra musikarar, seier Roy Bjarne Moen, frå arrangør Laugen rock- og bluesklubb.

Fyrtårn

Arrangørklubben Laugen rock- ogbluesklubb har motteke støtte til arrangementet på 40 000 kroner i samband med utvidinga - nå kan dei kalle seg festival, og har status som fyrtårnarrangement.

– Blir resten av Landsbyrocken som vi hugsar frå før?

– Laurdagen blir etter eit suksessmalen vi har hatt år etter år. Det betyr unge stjerneskot på scena på dagen, og gode ulike band og artistar seinare utover kvelden, seier Moen.

Og Ringebu markedsforening står som vanleg for frukostservering i gågata.

Rekrutterer

Rockemønstringa på dagen ber frukter når det gjeld rekruttering av artistar til arrangementet. I fjor sto The Ramblin’ Men på den scena under ungdomsmønstringa på dagen, i år er dei å finne på plakaten seinare på kvelden.

– Det kan vera ei gulrot for dei unge som prøver seg i ungdomsmønstringa,å bli sett på plakaten seinare, seier Moen.

Ellers er det lokale fronsbaserte bandet Wasted på scena laurdag kveld, det same er Ringebus nye countrypopstjerne Randi Marie. Som avslutning på ein Landsbyrock over to dagar entrar til slutt dølarockens grand old men, Baksia, landsbyscenen.

Stabilt besøk

Arrangementet har hatt eit brukbart stabilt besøkstal på omkring 350 publikummarar, og håpar sjølvsagt på ei auke.

– Det er klart vi er væravhengige, og derfor håpar vi på at det hjelper på at vi har flytta arrangementet to veker nærare sommaren, seier Moen.

Klubben har til gode å gå med underskot med arrangementet, men håpar å kunne stå heilt på eigne bein ein dag, og kunne dra på med nokre skikkelege headlinere.

– Men fyrst og fremst er landsbyrocken mynta på lokale band, vi har veldig mykje bra å ta av lokalt, så det greier seg det, seier han.