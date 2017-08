Dømt for fyllekjøring på Fåvang

Under ei tilstelning på Fåvang i juni i år kjørte en mann, bosatt i Ringebu, i fylla med moped. Vedkommende kjørte ei strekning på omtrent 200 meter med mopeden, før han ble stoppa.

Tingretten i Lillehammer mener kjøringen hans hadde farepotensial, siden det var en god del folk i sentrum, og sjøl om det «bare» var en moped han kjørte.

Uten sertifikat

Mannen hadde ikke førerkort, noe som er straffeskjerpende for ham. Det skulle også vise seg at mopedisten hadde 1,54 i promille, èn time etter at han ble stanset.

Straffen er nå fastsatt til 18 dagers ubetinget fengsel for mannen, som tok tilståelsesdom i retten.

Kjøringen koster ham ei bot på 20.000 kroner, pluss at han har fått sperrefrist for å ta førerkort i Norge i to år.

Mannen vedtok dommen i tingretten.