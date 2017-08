Investerer i nettavis

Mikkel Dobloug, eier av Peer Gynt Gården på Vinstra, er en av flere pengesterke investorer i den nye riksdekkende nettavisen "Resett". Èn million er lagt i potten sammen med kjente investorer som Øystein Stray Spretalen og Jan Haudemann-Andersen. Helge Lurås skal være redaktør for Resett.

Nasjonal strategi

Mikkel Dobloug sitter som styreleder i det nystarta medieselskapet, men vil ikke uttale seg om det redaksjonelle innhold. Det overlater han helt og holdent til redaktør Lurås, som tidliger jobbet som leder av Senter for internasjonal og strategisk analyse.

- Sammen med to andre siter jeg med ansvaret for å få lagt en forretningsmodell som fungerer. Det vil si at jeg skal sørge for god drift og holde styr på penger. For at selskapet går i riktig retning økonomisk ligger en del premisser til grunn. Om det kan jeg blant annet si at vi baserer oss på å følge lokalmiljøene over hele landet tett via lokalavisene. Dette for å være tidlig ute med lokale og regionale nyheter av interesse nasjonalt. Og vi vil være aktuelle kjøpere av stoff både fra lokalaviser og et landsdekkende nettverk av freelancere. Bilde og video er førsteprioritet, forteller Dobloug til Dølen.