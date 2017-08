Tradisjonsrik cup måtte avlyses

Ringebu-turneringa skulle etter planen arrangeres lørdag 3. september, men status etter at påmeldingsfristen gikk ut, er at det blir for få lag til å kunne gjennomføre turneringa.

- Etter slik vi har lyst til å arrangere turneringa, ble vi litt for få lag. Det er lite jentelag, og for få i de eldste klassene. Noen klasser hadde vi måttet stryke, mens lagene ville risikert å spille flere kamper mot samme lag. Da er det best å avlyse, sier leder i Ringebu-Fåvang fotballklubb og leder i turneringskomiteen, Kjell Bakken.

Unge rockere på Landsbyrock - Må vi skrive mange autografer, mon tru?

Store turneringer går så det suser

Det er en tradisjonsrik fotball-cup som avlyses. Helt sida først på 80-tallet er denne turneringa gjennomført i ulike former, på Fåvang og i Ringebu.

- Det er klart at det er harmelig, og samtidig vemodig for oss som har drevet med dette i mange år. Det er dessverre en trend vi ser, at det er vanskeligere for endagsturneringer å overleve. De store turneringene går jo så det suser, sier Bakken, og presiserer at lokalfotballen i egen klubb går bra.

- Denne helga har vi sju lag som deltar på Maxi-turneringa på Hamar, sier Bakken.

– Takk åt ælle sammen! Ordfører Arne Fossmo var raus med godordene da han talte ved åpningen av det nye Fåvang sentrum lørdag.

Ingen stor økonomisk konsekvens

I fjor hadde Ringebu-turneringa ca. 90 lag påmeldt. Midt på 2000-tallet hadde den sin storhetstid, med full rulle gjennom hele helga.

- Hva er årsaken til at det blir vanskeligere for små-turneringene?

- Generelt er det færre lag i barnefotballen i nedslagsfeltet vårt. Det er nok hovedgrunnen. Vi har alltid fått gode tilbakemeldinger på arrangementet, så det ligger ikke der.

- Betyr dette noe økonomisk for klubben?

- Vi har hvert år gått med et greit overskudd, men økonomien i klubben er god, så noen stor konsekvens får ikke dette for oss, sier Bakken.

Viktig for bygdene

Sjøl om årets cup måtte avblåses, ser likevel fotballklubben på nye muligheter til neste år.

- Vi tenker absolutt på om vi kan få til ei turnering neste år, i en eller annen form. Hvilket konsept vi skal ha, får vi se på. Men jeg synes det er viktig at vi i bygdene fortsetter å arrangere turneringer. Så nå trekker vi pusten i år, og håper å komme tilbake til neste år, sier Bakken.