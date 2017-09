Barnehage plaget av hærverk

Nå vil ansatte i barnehagene ha en slutt på at uvedkommende gjør hæreverk på uteområdet til de 82 barna som går i barnehagen.

- Det har vært hendelser jevnt og trutt. De ansatte vet aldri hva som møter dem da de kommer på jobb om morgene, sier pedagogisk leder og styrerassisten, Liv Randi Sundhagen.

Tid og penger

Alle ødeleggelsene gjør at ansatte må bruke tid og ressurser på å rydde opp, i tillegg til at det medfører ekstra kostnader for barnehagen.

- Vi kan ikke glemme igjen noe ute. En tusj ble igjenglømt, og dagen etter da vi kom på jobb, hadde noen skrevet masse stygge ord på borda, som sjølsagt ungene fikk se. Et lekekjøkken sto ute, på det ble stettene slått sund. Falsker ligger knust ved kumlokk om morgene, det er direkte farlig for små barn, sier Sundhagen.

Bør vises respekt

Hun ramser opp alt hærverket de har hatt: Takpappen på ene bygget ble revet av, døra til gymsalen ble brutt opp, og det bla kasta inn snø. På det nye lekestativet er det forsøkt å skjære av et tau.

- Det er et dyrt og nytt lekeapparat. Det er så synd at noen kan ha interesse å ødelegge for små barn. Alt dette koster tid og penger for oss. Det er fullt lovlig å bruke uteormådet her om kveldene, men vi synes det skal vises respekt og ta hensyn, mener hun, og viser også til at ved ballbingen ligger det alltid snus og røyk igjen på bakken.

- Ansatte må passe på hele tida. Vi blir både irriterte og litt oppgitte over situasjonen, sier Sundhagen.

Flere av forholdene er politianmeldt. Det er også montert et overvåkninsmakera i barnehagen.

- Men det er nok dessverre ganske enkelt å unngå kamera. Det dekker ikke hele området. Folk må tenke på at dette er en barnehage, der mange små oppholder seg hver eneste dag, sier ped.lederen.

Må prate med ungene sine

Inger Marie Lunna bor i Lia på Sør-Fron, og hun blir opprørt da hun hører om hærverket.

- Slik skal det ikke være, sier hun.

- Dette er lekeområdet til barna, det er farlig om det blir knust flasker og at lekestativ ødelegges. Vi har opplevd en del av det samme på lekeplassen, som vi prøver å holde i orden. Det har vært mye hærverk der også, legger hun til.

- Hva kan gjøres?

- Det er vanskelig å vite. Området er vel en del brukt av barn og unge på kveldstid og i helger, så det kan være greit at foreldre prater med barna sine om det, at ingenting må ødelegges. Det har også med sikkerhet å gjøre, sier Lunna.

Sundhagen og de andre ansatte i Lia barnehage håper at folk kan følge med og være litt observante framover, og at de nå kan sette en stopper for hærverket.

- Vi håper vi skal slippe å komme på jobb om morgenen og se at noe er ødelagt og herpa. Det er barna det går mest ut over, sier Sundhagen.