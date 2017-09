De aller yngste fikk nemlig æren av å være først til å lage liv og røre i gata under årets byfest på Vinstra. Og det gjorde de med bravur. Bildene i bildeserien taler for seg. Her var det full gass og liv og røre fra første stund.

Senere i kveld er det tenåringene sin tur. Ungdomsklubben arrangerer sin klubbkveld i Nedregata.