Smakfullt på byfesten

Peer Gynt mat markedsførte lam fra de fronske fjell for byfolket i Midtdalen.

- Dette er så kortreist som det ovehodet er mulig å få til. Her er det kun kjøtt fra lam som beiter i fjella i Fron. Og nå skal det ut i butikkene, forteller Ragnhild Røssum fra Kvam, som var en av mange frivilige saubønder i kjøkkenstaben til Peer Gynt mat.

Egen merkevare i butikken

For ordens skyld kan nevnes at Peer Gynt mat er en sammenslutning av medlemmer i Fron sau-og geit. De har gått sammen om å bygge opp merkevaren "Peer Gynt mat" - sau, lam og geitekjøtt fra de fronske fjell i midtdalen. Noenlunde likt det vi ser lenger nord i dalen under merkevaren "Høyfjellslam". Men den merkevaren får ikke kjøttet fra Midtdalen være en del av!

- Våre sauer og lam beiter inn mot Rondane side ved side av det som går under betegnelsen høyfjellslam, og er av ypperste kvalitet og nærmest for økologisk mat å regne. Vi jobber nå i starten på dugnad for å bygge opp vår egen merkevare, "Peer Gynt mat", i konkurranse med de lenger nord i dalen - og responsen er god, forteller Ragnhild som kunne konstatere at grillspyd og annet snadder med lammekjøtt som basis, gikk unna som bare det. Snart skal kjøttet fra Fron være å finne som kortreist mat i ferskvaredisken til Spar-kjeden.

- Sauesankingen starter i disse dager og Nortura vil stå for slaktingen av våre lam. Vi har fått kjøkkensjefen ved Sundheim, Espen Sætha, til å ta i mot en del kjøtt og komme med menyforslag som vi håper vil fenge i alle aldrer. Blant annet skal den testes på ungdommen og serveres i ungdomsklubben på Vinstra, forteller Ragnhild.

En prøvesmak Dølens utsendte foretok, ga mersmak. Anne-Kari Haugalien hadde laget en superhemmelig saus til marinering av kjøttet, men var ikke til stede for å få skryt for smaken. Som stand in stilte broren, Jan - hentet hjem for anledningen helt fra landbruksregionen Jæren.

- Sauen fra midtdalen er bedre enn den fra Jæren. Her er det frisk smak av høyfjell, konstaterte ex-kvikneveren med et lurt smil i skjegget.