Rudland til start i VM lagtempo

I dag, søndag, braker VM i vestlandsbyen løs. Første øvelse er lagtempo for profflag, og i herreklassen står en kvamvær på startstreken, sammen med laget sitt, Uno-X Hydrogen Development Team. De beste profesjonelle lagene i verden, på tvers av nasjoner, skal kjøre den 42,5 kilometer lange løypa på kortest mulig tid. Flere lag fra Norge har også fått plass i denne lagtempoen.

Hans Kristian H. Rudland kjempa om Birken-seieren: Mista pallen etter uhell

Rudland har vist god form den siste tida, og under årets Birken på Lillehammer, var det bare et uhell som hindra han fra å ta en pallplass. I Nederland under Olymia´s Tours, tok 20-åringen en sterkt femteplass sammenlagt etter seks etapper.

Sammen med Rudland på Uno-X sykler Erik Nordsæter Ressel, Torstein Træen, Audun Brekke Fløtten, Syver Westgaard Værstad og Torjus Sleen.

Rittet starter klokka 15.00 og sendes på TV2.