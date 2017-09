Hånåhoppet opp

Hånåhoppløpet, som det også kalles, har i flere år vært arrangert i regi av Tormod skilag. Deltagelsen har aldri vært dåligere enn i år.

- Denne dagen kolliderte vår arrangment med mye annet som skjer i denne helga, og den labre oppslutningen er nok et resultat av det, uttalte leder av Tomod Skilag, Marit Norslien Forreløkken til Dølen rett før start.

Tet fra start til mål

Dette var niende gangen motbakkeløpet ble arrangert. På det meste har det vært godt over 50 som har stilt til start i løpet som går fra Sorperoa og til toppen av Grindberget - en høydeforskjell på ca 550 meter. Løpet har satt opp vandrepokal for beste tid både i dame- og herreklassen. Oliver Pladsen Brandvold ledet løpet fra start til mål i herreklassen, og i dameklassen var Marie Slåen like suveren. Men det er også mosjonsklasse uten titdakning i løpet, samt klasseindelinger fra de ned til seks år og opp til senior 20 år og eldre. Vinnerne fikk som sagt napp i vandrepokal, og alle deltagerne som fullførte fikk medalje.