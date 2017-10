Tredjeklasse pussa opp

Elevene har gått inn for oppgaven med liv og lyst, forteller Cathrine Mølmen Øien. Hun er sammen med Ragnhild Overvoll kontaktlærer for 3. klasse. Hun peker på utebenkene som har fått nye og friske farger.

– Det ble igjen en del maling etter at benkene ble malt. Lekestua var moden for oppussing, og tredjeklassingene fikk oppgaven. Og de har vært så flinke, sier Mølmen Øien.

Hun er også imponert over hvordan ungene samarbeidet under prosjektet.

– Alle har bidratt. De var ivrige til å plukke ut farger, og de har vist et samhold og samarbeid som virkelig fortjener skryt, legger hun til.

Arbeidsskade

Marlene og Oskar er to av 24

tredjeklassinger ved Midtbygda skole. Vi spør om det har vært artig å pusse opp lekestua.

– Itte hæle tida, for ein dag stanga é huggu mitt, forteller Marlene, og viser fram kulen i nakken. Men hun legger til at «det gikk bra, altså.»

Oskar forteller at det å male har vært det mest morsomme. Før han legger til «forresten, alt har vært like morosamt.»

Ville ha Kongen

Etter at arbeidet var ferdig, ville lærerne gjøre stas på elevene, og be inn en gjest til å foreta en høytidelig nyåpning av lekestua.

– Både kongen og statsministeren ble foreslått av ivrige elever. Men vi fant ut at begge var opptatt, så da ble det ordføreren som fikk æren, forteller Mølmen Øien. Og ordfører Ole Tvete Muriteigen klippet snora med vant hånd, med god hjelp av ivrige barnehender.

– En kjempevarm takk til dere alle sammen. Dugnadsinnsats er viktig for lokalsamfunnet vårt. Og dere har vært veldig flinke i dugnaden her på skolen, og så fin som lekestua ble. Gratulerer, og takk alle sammen, sa ordføreren. Han kunne også fortelle at han selv hadde pussa opp hjemme i sommer.

– Jeg beisa gjerdet med ei slags pumpe. Men så kom det et vindkast, og plutselig var jeg brun over hele ansiktet, sa han, til stor latter fra elever og lærere.