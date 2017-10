Eit einstemmig utval for helse- oppvekst- og kultursaker i Nord-Fron kommune har bestemt at kulturpisen for 2017 går til Jorun og Vegard Moshagen.

Prisen får dei for deira breie og utrettelege arbeid for kulturlivet i Nord-Fron.

Prisen blir delt ut i Vinstrahallen den 10. november.