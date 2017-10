Ansatte ved ungdomsskolene får Loftets danseutfording

Det starta med Dølen, så fulgte lensmannskontoret opp, før brukere ved NOA på Vinstra tok over. I år er det da ansatte ved ungdomsskolene i Ringebu, på Sør-Fron og på Vinstra som har fått Loftet dansestudio sin utfordring.

Tok utfordringen: Viser ekte danseglede på Loftet Gjengen fra Tjenester for funksjonshemmede (TFF) på Vinstra har tatt Loftets danseutfordring.

Ingen "advarsel"

Natt til fredag var daglig leder for studioet Juliane Bay, og medhjelpere, ute og hengte opp plakater, for å overraske ansatte ved skolene.

- Plakatene hang vi ved hovedinngangene, slik at de kunne se dem da de kom på jobb i dag tidlig. Det er første gangen vi har utfordret noen, uten å gi noe som helst "advarsel" i forkant. Så det blir en skikkelig "call out", sier Bay til Dølen.

De som blir utfordra kan se fram til fem intensive treningstimer på dansestudioet på Sør-Fron, med innlæring av koreorafi og dansetrinn.

- Jeg har fått mange reaksjoner fra elever som synes dette er gøy. Jeg håper de tar det sporty, sier Bay, som også har fått positiv respons fra Sør-Fron ungdomsskole.

Se lensmannsdansen! Gikk du glipp av at lensmannen og kollegene dansa på lørdag? Slapp av - nå kan du se videoen her.

Ut av konfortsonen

- Det er klart at vi tar utfordringen! sier sekretær Anne Dalbakk Evensen, ved Sør-Fron ungomsskole. Blant kollegiet ble overraskelsen godt mottat på fredagsmorgenen.

- Veldig artig, synes de fleste. Så begynner sjølsagt noen å lure på om vi faktisk kan danse, smiler Evensen.

- Men vi regner med at vi får mye latter og moro i sammen, og så er det positivt at vi møter ansatte i Ringebu og på Vinstra også. Det blir nok litt ut av komfortsonen for oss alle sammen, legger hun til.

25. november skal de som tar utfordringen stå på scenen under høstens store danseshow i Vinstrahallen.