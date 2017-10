Sang seg til topps

Sangkorene "Ad Cantus" og "Norsk Et Lite Kor" fra Gudbrandsdalen, deltok under NM.

Blanda kor

Høyest på pallen av de to korene, klatret "Norsk Et Lite Kor" med medlemmer fra hele Midtdalen. Under ledelse av dirigent Jorunn Moshagen gikk de helt til topps i klasse B for blanda kor. Ad Cantus, også det et kor med medlemmer fra midtdalskommunene, var bare tre poeng unna seier i Klasse A -divisjonen over. Ad Cantus dirigeres av Åshild Haugstad. Dølen gratulerer de sangglade dølene.