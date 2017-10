Fjerner kunstverket av sikkerhetsmessige årsaker

Det har i dag hatt vært møte mellom Oppland Fylkeskommune, kurator i vegskilleprosjektet Eivind Slettemeås og Nord-Fron kommune angående kunstverket som er i ferd med å reise seg i Kvam.

Dette kunstverket i sentrum av Kvam har vakt stor oppmerksomhet, og flere kaller det "skrap" og vil ha det fjernet. Andre vil ha det fjernet av sikkerhetsmessige hensyn.

Kommunen stiller krav: Kan kreve at kunsten fjernes Mandag møter Nord-Fron kommune og fylkeskommunen kunstnerne bak kunstinstallasjonen i Kvam.

Felles uttale

Partene som diskuterte kunstprosjektet i Kvam har etter dagens møte kommet med følgende felles uttalelse:

"Elementene som er satt opp i forbindelse med kunstprosjektet i Kvam blir tatt ned av sikkerhetsmessige årsaker. Det påbegynte arbeidet er ikke sikra, og i tillegg er det i helga gjort forsøk på å ta ned stolpen som er satt opp. Derfor blir det nå tatt ned for å hindre at noen blir skadet. Nå blir det en dialog med kunstnerne om hva som skal skje videre. Situasjonen som har oppstått rundt kunstprosjektet i Kvam er vanskelig. Men alle parter er innstilt på å finne en god løsning", heter det i uttalelsen.

- Merkelig prosjekt

- Det er helt i orden for meg at det fjernes, sier frisør Gunn Strandheim, som holder til som nærmeste nabo til kunsinstallasjonen. Hun var én av dem som reagerte på kunstverket..

- Jeg synes dette var et veldig merkelig prosjekt, særlig med tanke på prislappen. Da jeg kom på jobb og så det, trodde jeg ærlig talt at det var en spøk, at det var skjult kamera. Det er virkelig ikke pent. Da er det bedre om kommunen nå fullfører arbeidet med fontenen som står der, sier hun.

