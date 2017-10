Ringebubedrifter "best i klassa"

Rangert mot folketall er det Ringebu som kommer ut som den mest gavmilde kommunen etter innsamlingsaksjonen, med en fjerdeplass i Oppland på innsamla midler per innbygger. Sør-Fron og Nord-Fron på litt mer beskjedne 15. og 18. plass, av fylkets 26 kommuner. Her er tallene fra de tre kommunene. Alle tre kommuner gir mer enn landsgjennomsnittet per innbygger.

Men det er ikke privatpersoner sine bidrag som gjør at forskjellen blir så stor per innbygger mellom de tre midtdalskommunene. Den største forskjellen er givergleden hos organisasjoner og næringsliv, der 18 ringebubedrifter i snitt har gitt 2.284 kroner, mens 11 bidragsytere i Nord-Fron gav 1.538 kroner hver i snitt, og 15 bedrifter/organisasjoner i Sør-Fron gav 1292 kroner i snitt.

Årets aksjon skal gå til UNICEF sitt arbeid med gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. Totalt ble det samla inn 620 953 kroner i Midtdalen.