Gynte-stien tar form ved Laugen

Gynte-stien er planlagt og prosjektert fra Kåja og opp til Amundsen Hotel på Østsida av Laugen, og fra Sundbrua og opp til badeplassen Eidesand på vestsida av elva.

Byggingen av turstien medfører en del kjøp av grunn fra mange grunneiere på begge sider av elva.

– Vi er nå i mål med å kjøpe den grunn vi måtte ha på østsida for å kunne bygge og komme i gang med turstien. På vestsida gjenstår det ennå avtale med to eller tre grunneiere, der Opplysningsvesenets fond er den største eieren med Prestegarden. De har signalisert til oss at et grunnkjøp ikke skal by på problemer, forteller arealsjef i Nord-Fron, Egil Tofte.